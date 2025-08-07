O Paris Saint-Germain anunciou, esta quinta-feira, o relançamento da icónica T90 e utilizou o português Pauleta, nome histórico do clube francês, como cara principal da campanha.

A «lendária» T90, camisola que os parisienses vestiram na temporada 2004/05 é facilmente identificável pela «ampla faixa vermelha vertical na lateral».

«Símbolo desta geração, Pedro Miguel Pauleta, a Águia dos Açores, empresta a sua aura lendária a esta reedição. O seu nome estará para sempre associado a esta camisola, aos seus golos decisivos e à paixão única que animou as bancadas do Parc des Princes», pode ler-se no comunicado.

A juntar à camisola, o PSG lançou também um casaco e umas chuteiras. A camisola, edição limitada, está à venda no site oficial do Paris Saint-Germain por 99,99 euros, com a possibilidade de adquirir uma peça exclusiva com o nome e número de Pauleta (9).

O ponta-de-lança português representou os Les Parisiens entre 2003/04 e 2007/08.