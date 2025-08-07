VÍDEO: Pauleta dá a cara e PSG relança icónica camisola T90
Clube lança coleção e não esquece a lenda portuguesa
O Paris Saint-Germain anunciou, esta quinta-feira, o relançamento da icónica T90 e utilizou o português Pauleta, nome histórico do clube francês, como cara principal da campanha.
A «lendária» T90, camisola que os parisienses vestiram na temporada 2004/05 é facilmente identificável pela «ampla faixa vermelha vertical na lateral».
«Símbolo desta geração, Pedro Miguel Pauleta, a Águia dos Açores, empresta a sua aura lendária a esta reedição. O seu nome estará para sempre associado a esta camisola, aos seus golos decisivos e à paixão única que animou as bancadas do Parc des Princes», pode ler-se no comunicado.
A juntar à camisola, o PSG lançou também um casaco e umas chuteiras. A camisola, edição limitada, está à venda no site oficial do Paris Saint-Germain por 99,99 euros, com a possibilidade de adquirir uma peça exclusiva com o nome e número de Pauleta (9).
O ponta-de-lança português representou os Les Parisiens entre 2003/04 e 2007/08.
Le Paris Saint-Germain et Nike célèbrent l’héritage du Club en rééditant l’un de ses maillots les plus emblématiques : le mythique T90 de la saison 2004–2005.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2025
