O Paris Saint-Germain entrou na nova temporada a ganhar. Com Vitinha - na estreia oficial - e Nuno Mendes de início, o campeão francês bateu o Nantes neste domingo (4-0) e conquistou a 11.ª Supertaça, num jogo disputado em Telavive.

O PSG, que não pôde contar com o castigado Kylian Mbappé, deixou vários avisos logo no início da partida. As combinações em terrenos interiores com Vitinha, Neymar, Lionel Messi e Pablo Sarabia baralhavam a defesa adversária e os parisienses somaram algumas ocasiões para marcar, por Hakimi (5m), Sarabia (8m) e Marquinhos (14m).

Do lado contrário, o mais irrequieto era Ludovic Blas, que mostrou porque tem sido apontado pela imprensa francesa ao Lille de Paulo Fonseca.

Messi (22m) foi o autor do primeiro golo. Neymar tentou servir o argentino com um passe em diagonal, a bola ainda sofreu um desvio mas ficou à mercê do pé esquerdo do camisola 30, que driblou Lafont e encostou para o fundo das redes com tranquilidade.

Apenas depois de consentir o primeiro golo é que o Nantes esboçou a reação. Contudo, Neymar estava inspirado. Já no quinto minuto de compensação, o PSG beneficiou de um livre em posição frontal e o brasileiro cobrou de forma certeira e com classe.

No segundo tempo, o ritmo foi mais baixo, mas o PSG continuou a dominar, pelo que o 3-0 surgiu com naturalidade. Verratti picou a bola para Sarabia, o ex-Sporting cruzou, mas Lafont defendeu e, na recarga, Ramos, que até estava de costas para a baliza, encostou de calcanhar (57m).

Já sem Nuno Mendes e Vitinha (substituído por Danilo) em campo, Neymar voltou a brilhar. O brasileiro ficou na cara do golo, mas foi agarrado em plena grande área por Jean-Charles Castelletto, que viu cartão vermelho direto. Na cobrança da grande penalidade, assistiu-se a mais um momento de puro requinte, com Lafont a ficar completamente «aos papéis» (82m).

Com quatro golos de excelente recorte técnico, o PSG arrecada o primeiro troféu e dá sinais muito positivos para a nova temporada, sobretudo através da dupla Messi-Neymar, que parece estar «oleada».