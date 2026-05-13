VÍDEO: PSG vence Lens e sagra-se pentacampeão
Kvaratskhelia e Ibrahim Mbaye marcaram os golos do triunfo parisiense
O PSG venceu na visita ao reduto do Lens por 2-0, em jogo em atraso da Liga francesa relativo à 29.ª jornada, e garantiu a conquista do pentacampeonato.
Depois de vencer o Bayern Munique e carimbar a passagem à final da Liga dos Campeões, a formação de Luis Enrique tinha uma visita decisiva a casa do segundo classificado - o Lens. Com apenas João Neves no onze inicial e Nuno Mendes fora dos convocados por uma lesão na coxa, a equipa parisiense chegou à vantagem ao minuto 29 pelos pés de Khvicha Kvaratskhelia. O georgiano aproveitou uma falha da defesa contrária e atirou para o primeiro do encontro.
O Lens procurava responder e chegou a ter várias oportunidades para empatar o encontro, mas um Matvei Safonov inspirado negou todas as tentativas de empate.
No segundo tempo, e já com Vitinha no terreno de jogo (entrou ao intervalo), o PSG pouco mais fez do que gerir os tempos da partida e ir controlando o jogo com a bola nos pés, aproveitando o facto de o Lens se encontrar muito perdulário na cara do golo.
Já nos descontos (90+4m), Ibrahim Mbaye apanhou a defesa adversária balanceada para a frente e sentenciou o resultado em 2-0.
Com esta vitória, o PSG conquista o quinto campeonato consecutivo e a turma de Luis Enrique volta a brilhar nas provas internas. Falta agora conquistar a Liga dos Campeões frente ao Arsenal de Arteta. O Lens, por sua vez, mantém-se no segundo lugar, com 67 pontos.
Noutros resultados desta quarta-feira, o Estrasburgo venceu o Brest por 2-1 com golos de Valentín Barco, aos nove minutos, e Nanasi, aos 20. Ajorque fez o golo da equipa da casa, aos 13 minutos.