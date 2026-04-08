Depois da vitória por 2-0 frente ao Liverpool, Vitinha teve de esperar para poder cumprir a sua promessa que tinha feito durante o jogo: trocar de camisola com Trey Nyoni, um adolescente de apenas 18 anos. 

O jovem dos ‘Reds’ entrou aos 90+1 minutos com a missão de tentar, pelo menos, reduzir a desvantagem de dois golos, contudo a formação de Arne Slot acabou mesmo por sair de Paris derrotada por 2-0.

Contudo, durante a partida, Vitinha havia prometido a Trey Nyoni que ambos trocariam de camisolas. O que o médio português não sabia é que teria de esperar 20 minutos.

Isto porque o inglês ficou com os colegas não utilizados a realizar exercícios de recuperação - algo habitual quando os suplentes não somam muitos minutos, tal como foi o caso. No vídeo, é possível ver Vitinha a voltar ao relvado e a ficar à espera de Trey Nyoni para que possam trocar de camisolas.

