VÍDEO: Vitinha espera 20 minutos… para trocar camisola com miúdo do Liverpool
Médio português teve de aguardar por Trey Nyoni
Médio português teve de aguardar por Trey Nyoni
Depois da vitória por 2-0 frente ao Liverpool, Vitinha teve de esperar para poder cumprir a sua promessa que tinha feito durante o jogo: trocar de camisola com Trey Nyoni, um adolescente de apenas 18 anos.
O jovem dos ‘Reds’ entrou aos 90+1 minutos com a missão de tentar, pelo menos, reduzir a desvantagem de dois golos, contudo a formação de Arne Slot acabou mesmo por sair de Paris derrotada por 2-0.
Contudo, durante a partida, Vitinha havia prometido a Trey Nyoni que ambos trocariam de camisolas. O que o médio português não sabia é que teria de esperar 20 minutos.
Isto porque o inglês ficou com os colegas não utilizados a realizar exercícios de recuperação - algo habitual quando os suplentes não somam muitos minutos, tal como foi o caso. No vídeo, é possível ver Vitinha a voltar ao relvado e a ficar à espera de Trey Nyoni para que possam trocar de camisolas.
Ora veja: