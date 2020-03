Roger Schmidt, treinador alemão de 52 anos, vai treinar o PSV Eindhoven onde joga Bruma a partir da próxima temporada.

O técnico, que passou as últimas temporadas no Beijing Guoan, da China, assinou contrato por dois anos com os atuais quartos classificados da liga holandesa.

Schmidt conta ainda com passagens por Bayer Leverkusen e Salzburgo e tem na bagagem uma Taça da China e um campeonato e uma taça austríacos.

O PSV, além do quarto lugar no campeonato, está fora da Taça da Holanda e da Liga Europa, competição onde falhou o acesso aos 16 avos de final no grupo do Sporting.