O adepto do PSV que agrediu o guarda-redes do Sevilha Marko Dmitrovic ficou proibido de entrar no estádio dos neerlandeses durante 40 anos, anunciou o clube de Eindhoven esta segunda-feira.

Este castigo junta-se à já conhecida condenação em tribunal a três meses de prisão, dos quais dois efetivos e um com pena suspensa.

O episódio ocorreu a 23 de fevereiro, no encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, quando Dylano K., o adepto de 20 anos, entrou no relvado para atacar o guarda-redes da equipa espanhola. O guardião conseguiu controlar o agressor, segurando-o até os seguranças surgirem em ação para o levar para fora do relvado.

O agressor, que entretanto perdeu o emprego e foi expulso da claque a que pertencia, tinha uma taxa de álcool no sangue de 1,6 g/l e já havia sido proibido de entrar no estádio do PSV, pelo que nem deveria ter assistido ao encontro com o Sevilha.

Após cumprir os dois meses de pena efetiva, Dylano K. ficará em liberdade condicional durante dois anos.