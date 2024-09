O PSV Eindhoven, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu fora o Fortuna Sittard e segue 100 por cento vitorioso na Eredivisie.

Malik Tillman bisou na partida com golos aos 16 e aos 68 minutos, enquanto Luuk de Jong, ponta de lança do campeão dos Países Baixos fez o terceiro golo ao minuto 72.

O Fortuna Sittard, que contou com o português Ivo Pinto de início, ainda esteve empatado, graças a um golo de Bullaude pouco depois da meia-hora de jogo.

O PSV lidera isolado a Liga dos Países Baixos com 18 pontos, mais dois do que o AZ Alkmaar, que segue no segundo posto.

Os leões deslocam-se aos Países Baixos a 1 de outubro, na segunda jornada da fase de Liga da Champions.