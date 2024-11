Agora, o Sporting é a única equipa dos principais campeonatos europeus que apenas soma vitórias na Liga doméstica. O PSV Eindhoven (que até ganhou aos leões na Liga dos Campeões) perdeu com o Ajax, neste sábado, por 3-2, quebrando o pleno de vitórias.

A formação de Amesterdão recebeu os rivais e começou por sofrer um golo do capitão do PSV Luuk de Jong, numa cabeçada exemplar, aos 18m. Logo a seguir, o Ajax empatou também de cabeça, pelo improvável Davy Klassen.

Na segunda parte, o experiente Ivan Perisic fez o 1-2, com um belo remate de pé esquerdo. O jovem Kian Fitz Jim empatou de novo numa jogada de insistência e, por fim, Mika Godts, do Ajax, conseguiu o tento da vitória num golo algo caricato, numa perda de bola evitável do PSV.