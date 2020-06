As ações militares entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul acentuaram-se esta terça-feira, com a destruição do escritório de ligação entre as duas Coreias, na cidade fronteiriça norte-coreana de Kaesong, às 7h49 (hora de Portugal Continental).

A destruição do escritório, confirmada pela Coreia do Norte, ocorre num momento de crescente tensão entre Se ul e Pyongyang, depois de a Coreia do Sul ter soltado balões com mensagens contra o líder do norte, Kim Jong-un, junto à fronteira.

O primeiro escritório de contacto entre as Coreias foi aberto em 2018, com vista a facilitar a comunicação e as trocas desde a divisão no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

O Ministério da Unificação sul-coreano já confirmou a explosão do parque industrital, que se encontrava fechado desde o início do ano, devido à pandemia da covid-19. Também a agência oficial da Coreia do Norte, a KCNA, confirmou a ação. «O escritório conjunto entre o Norte e o Sul foi completamente destruído. Já interrompemos todas as linhas de comunicação entre as duas partes coreanas», referiu a KCNA.

A Coreia do Norte já tinha ameaçado destruir o escritório à medida que intensificava a sua posição sobre o fracasso de Seul em impedir o envio de propaganda contra o Norte junto à fronteira.