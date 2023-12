O Qarabag, próximo adversário europeu do Sporting de Braga, venceu este domingo na visita ao Zira, por 1-0, em duelo da 18.ª jornada da primeira liga do Azerbaijão

Um golo de Juninho, aos 30 minutos, fez a diferença no encontro. O avançado brasileiro, que marcou o único golo do desafio, passou pelo Desportivo de Chaves nas últimas três épocas, já depois de ter jogado no Estoril e no Portimonense.

Com este triunfo, o Qarabag é mais líder, com 41 pontos, dado que derrotou o Zira, que é o segundo classificado, com os mesmos 29 pontos.

A formação azeri é adversária do Sp. Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.