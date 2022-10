Centenas de adeptos do Borussia Dortmund exibiram, na tarde de sábado, durante o jogo com o Estugarda, uma faixa de manifestação contra o Mundial 2022 no Qatar.

«Boicote ao Qatar 2022», pôde ler-se, na tarja que foi mostrada nas bancadas, num jogo que o Dortmund venceu por 5-0, para a Bundesliga.

Outras faixas foram exibidas pelos adeptos, contra ações da polícia.