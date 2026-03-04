Álvaro Djaló revela: «Quero voltar ao Athletic Bilbao»
Extremo ex-Sp. Braga fala sobre os objetivos no clube de Bilbau e como vive a experiência no Al Gharafa, de Pedro Martins, marcada pelos conflitos no Médio Oriente
Álvaro Djaló abordou, em declarações ao Chiringuito, a primeira temporada ao serviço do Athletic Bilbao e a sua experiência no Qatar, onde está emprestado atualmente.
O jogador de 26 anos, ex-jogador do Sp. Braga, chegou à formação espanhola na temporada passada a troco de 15 milhões de euros. Apesar de ter somado poucos minutos, Álvaro Djaló garante que o objetivo é voltar ao Athletic e desempenhar um papel importante ao serviço do clube.
«Quero voltar ao Athletic, tal como cheguei na pré-época: focado e motivado, muito melhor do que quando saí. O objetivo é lutar pelo meu lugar e assumir o meu papel. Ninguém acreditava que eu conseguisse chegar aqui, mas consegui», começou por dizer.
Por fim, Álvaro Djaló abordou o momento que se vive um pouco por todo o Médio Oriente e a forma como lida com os conflitos armados.
«É uma sensação muito estranha por causa do barulho das bombas. Estou um pouco assustado. A minha família liga-me, pede-me para voltar para casa, mas o Qatar é um país seguro», terminou.
Atualmente, o Al Gharafa, orientado por Pedro Martins, ocupa o segundo lugar com 34 pontos, contudo, recorde-se, o campeonato encontra-se suspenso.