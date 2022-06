João Carlos Teixeira vai jogar no Qatar.

O médio ofensivo português viaja esta segunda-feira para o país asiático para amanhã, terça-feira, realizar os habituais exames médicos e assinar um contrato válido por duas temporadas com o Umm-Salal.

O internacional sub-21 português, formado no Sporting e que despontou no Liverpool, volta assim a emigrar, ele que rescindiu com o PSV em janeiro para jogar os últimos seis meses da época no Famalicão.