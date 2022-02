A FIFA anunciou esta terça-feira que já recebeu 17 milhões de pedidos de bilhetes para a fase final do Mundial2022 que se vai realizar, no final do ano (de 21 de novembro a 18 de dezembro), no Qatar.

Num balanço da primeira fase de venda de bilhetes, o organismo que gere o futebol mundial refere que recebeu pedidos de todo o mundo, com maior incidência para o jogo da final que se vai realizar no Estádio Lusail, a 18 de dezembro. Só para o jogo que vai definir o novo campeão do Mundo foram requisitados 1,8 milhões de bilhetes.

Obviamente que boa parte destes pedidos não vão poder ser satisfeitos, tendo em conta a capacidade dos estádios. A FIFA vai comunicar o resultado das candidaturas a 8 de março e, na mesma altura, vai também anunciar as novas etapas da fase de vendas, bem como as datas limites de pagamento aos bilhetes já atribuídos.

Até lá, mediante a disponibilidade, o calendário da próxima fase de vendas, sob o critério de ordem de chegada, será comunicado pelos serviços de bilhética da FIFA.