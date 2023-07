O Qatar, de Carlos Queiroz, venceu na última madrugada o México (1-0) e carimbou a passagem aos quartos de final da Gold Cup.

Hazem Shehata decidiu o encontro da terceira jornada do Grupo B da competição com um cabeceamento da zona de penálti aos 27 minutos, naquele que foi o único remate da equipa de Queiroz durante todo o encontro, enquanto os mexicanos somaram mais de duas dezenas de tentativas de golo.

Com este triunfo, o Qatar fecha a fase de grupos no segundo lugar, com quatro pontos, enquanto o México termina em primeiro, com seis. Honduras, também com quatro pontos, mas com pior diferença de golos, não avança aos quartos, assim como Haiti (três pontos).

Também na última madrugada, mas no Grupo A, EUA e Jamaica confirmaram a passagem, depois das goleadas sobre Trinidade e Tobago (6-0) e São Cristóvão e Neves (5-0), respetivamente.

«Estou muito feliz. Ganhámos mais do que um jogo, ganhámos jogadores, que se esforçam e sacrificam pela equipa. Foi muito difícil, contra uma grande equipa, mas hoje era o nosso dia. Os jogadores mereciam. Depois do que fizeram nos três jogos, esta qualificação é muito merecida. (...) Merecemos estar na segunda ronda. O México jogou bem, nós lutámos, tentámos o contra-ataque e marcámos», disse Queiroz no final do encontro.

«Estou muito contente porque futebol é a arte de ganhar. Não temos as soluções de México, do Brasil e de Portugal, temos de ser realistas, não podemos mentir a nós próprios. Montámos a equipa para dar a bola ao México, fechámos as diagonais e começámos a ganhar quando os jogadores do México começaram a ficar frustrados e a errar. Mas nunca tirámos os olhos da baliza do México. Com respeito, claro, o México podia marcar, mas sempre sentiu que podíamos fazer o mesmo. Amanhã, se tivermos de dançar samba ou rock’n’roll, também o fazemos. Hoje tivemos de dançar com o México. Foi um jogo que resultou bem. Há demérito da finalização do México? Sim. Mas também há mérito do Qatar, na organização e na concentração», completou.