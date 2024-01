O Al Ahli, orientado por Pepa, falhou o acesso à final da QSL Cup, algo como uma Taça da Liga do Qatar.

Formalmente, a Taça do Qatar é jogada no final de cada época entre os quatro primeiros classificados da liga do país.

O Al Ahli foi derrotado nas meias-finais pelo UMM Salal, esta terça-feira, em Doha.

Os golos foram apontados pelos argelinos Lekhal, aos 56 minutos, e Delort, aos 80.

O ex-benfiquista Draxler, que tinha brilhado nos quartos-de-final, jogou a segunda parte na equipa de Pepa.

O outro finalista da prova vai sair do duelo entre o Qatar SC e o Al Arabi.