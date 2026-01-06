Roger Guedes revelou-se decisivo para o regresso aos triunfos do Al Rayyan, de Artur Jorge, na Liga qatari, desfecho que lhe permite recuperar, à condição, a segunda posição na tabela, a cinco pontos do líder Al Gharafa, orientado por Pedro Martins, que nesta terça-feira venceu no terreno do Umm Salal.

No reduto do Al Sailiya, em jogo referente à 12.ª jornada, os leões venceram por 3-1, numa contagem iniciada por David Garcia (23m) e fechada pelo brasileiro Roger Guedes, que bisou (45+1 e 86m). Pelo meio, Ali reduziu para os locais, naquele que foi o melhor golo do encontro.

Artur Jorge lançou Tiago Silva para o derradeiro quarto de hora da partida, enquanto Diogo Amaro foi totalista no Al Sailiya.

O Al Rayyan passa a somar 23 pontos, assumindo provisoriamente a segunda posição da Liga do Qatar, uma vez que tem mais um jogo realizado do que o Shamal (21 pontos) e o Al Sadd (20 pontos). No topo da tabela está o Al Gharafa, com 28 pontos, com o mesmo número de jogos disputados que o Al Rayyan.

Quanto ao Al Sailiya segue na penúltima posição, com oito pontos, mais um do que o “lanterna vermelha” Al Shahaniya, que tem menos um encontro realizado.