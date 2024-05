O Qatar SC, de Hélio Sousa, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais da Taça do Qatar, ao vencer, nos penáltis, o Al-Rayyan, de Leonardo Jardim.

Os 120 minutos antes da decisão da marca dos 11 metros foram emocionantes e agitados, já que terminaram empatados a quatro bolas.

No Qatar SC, brilhou Bruno Tabata, antigo jogador do Sporting e do Portimonense: o jogador brasileiro fez o 3-2 e o 4-4 aos 90+5 e 117 minutos, já depois dos golos Majid (15m) e Boli (38m).

Roger Guedes (45m e 66m), Boufal (90+12m) e Javi Martínez, com um autogolo (104m) marcaram para a formação de Jardim, que acabou por cair nos penáltis, depois de Roger Guedes ter desperdiçado a sua oportunidade.

Mas meias-finais, o Qatar SC vai defrontar o Al-Gharafa, de Pedro Martins, que bateu também esta terça-feira o Umm-Salal, por 4-2.

No conjunto de Martins, brilhou Yacine Brahimi, ex-FC Porto, com um bis, aos 68 e 90+14 minutos – já depois dos golos de Bouaya (3m) e Lyanco (45+1m).

No Umm-Salal, marcaram Lucas João (74m), antigo avançado do Nacional, e Abdallah Scheikh (90+5m).