O Al Rayyan, comandado por Leonardo Jardim, perdeu em casa do Al Markhiya, na terceira ronda da Taça do Qatar, por 3-2.

Os anfitriões alinharam de início com os portugueses Rochinha e João Teixeira, além do ex-Boavista Yusupha, enquanto André Amaro e o ex-Benfica Rodrigo foram titulares no conjunto visitante.

Yusupha abriu o marcador aos 27 minutos, Rodrigo empatou de penálti (41m), mas o antigo jogador do Boavista voltou a marcar antes do intervalo (42m).

Na segunda parte, Rodrigo foi expulso e complicou as contas para a equipa de Leonardo Jardim, que mesmo assim ainda conseguiu chegar ao empate, por André Amaro, aos 59 minutos. O central português pela nova equipa, com um cabeceamento na sequência de um canto.

Contudo, o «balde de água fria» chegou já na reta final. João Teixeira, que já tinha assistido Yusupha para o segundo golo, fez o passe para o 3-2, da autoria de Fettouhi.

O Al Markhiya lidera o grupo B, com sete pontos em três jogos, enquanto o Al Rayyan é terceiro, com três pontos em duas partidas.

Veja o resumo do jogo: