Com o ex-FC Porto, Yacine Brahimi, em plano de evidência, o Al Gharafa, orientado pelo português Pedro Martins, venceu o Al Duhail por 3-1 e assumiu, à condição, a liderança da Liga do Qatar.

Na sequência de dois pontapés de canto, Brahimi assistiu para os golos de Seydou Sano e Joselu, avançado espanhol que bisaria, ao minuto 90+3, na conversão de um penálti.

Pelo meio, Luis Alberto apontou o tento de honra do Al Duhail, que viu o internacional italiano Marco Verratti ser expulso ao minuto 77.

O Al Gharafa chega aos 19 pontos na Liga qatari, somando mais dois do que o Qatar SC, que apenas entra em ação na sexta-feira. Já o Al Duhail é quinto classificado, com 11 pontos.

