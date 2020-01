O extremo argelino Yacine Brahimi teve uma sexta-feira para mais tarde recordar, ao apontar um hat-trick e uma assistência na goleada por 4-0 do Al-Rayyan na casa do Umm-Salal, para a 12.ª jornada da primeira liga do Qatar.

Aos cinco minutos, Brahimi arrancou uma jogada a fazer lembrar Maradona, passou por quase meia equipa do Umm-Salal e assistiu Hatim para o primeiro golo.

Depois de assistir, o antigo jogador do FC Porto completou o resultado. Ainda na primeira parte, fez o 0-2 aos 34 minutos. Na segunda parte, ao minuto 54, o magrebino fez o terceiro golo da equipa, num lance curioso: após o remate certeiro, Brahimi, em vez de festejar, reclamou com o árbitro uma falta anterior sobre si não assinalada e viu o cartão amarelo. Depois, ao minuto 67, estabeleceu o resultado final e completou o hat-trick pessoal, ao minuto 67, de penálti.

O Al-Rayyan está no segundo lugar com 28 pontos, a um do líder Al Duhail, treinado pelo português Rui Faria, que tem 29 pontos e menos um jogo realizado que o vice-líder.



Clube garante que Brahimi está «comprometido»

A exibição memorável de Brahimi surge dois dias após o Al Rayyan ter anunciado, através dos seus canais oficiais – no caso na rede social Twitter – que Brahimi «está comprometido» com o clube no que toca às três épocas de contrato. Garante, ainda, que o jogador «negou ter recebido ofertas» durante o atual período de mercado de inverno.