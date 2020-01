Apontado ao comando técnico do Barcelona, Xavi Hernández admitiu esta domingo que sonha em treinar os blaugrana, mas diz-se focado no Al Sadd, clube no qual cumpre a primeira experiência como treinador.

«Não vou esconder o sonho de treinar um dia o FC Barcelona, adoraria treinar a equipa. Apoio esse meu sonho, mas o foco de momento está no Al Sadd», disse, em declarações reproduzidas pela Lusa.

A imprensa espanhola tem insistido no nome de Xavi para o nome do contestado Ernesto Valverde principalmente depois de o lendário médio espanhol se ter encontrado com Eric Abidal, atual dirigente dos culés.

Xavi, porém, desvaloriza esse encontro: «O Eric Abidal é meu amigo. Sem faltar ao respeito ao FC Barcelona ou ao Al Sadd, o meu foco é o próximo jogo contra o Al Duhail. Não posso falar desse assunto, e as conversas que tenho com Abidal são de vários assuntos.»