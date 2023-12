A empresa de investimentos, Arctos Partners, comprou 12,5 por cento das ações do PSG, informou a Qatar Sports Investements (QSI), fundo que detém o clube francês. De acordo com a imprensa internacional, esta operação custou 530 milhões de euros.



Segundo explicaram os parisienses, o empresa norte-americana que vai ajudar no desenvolvimento do estádio do PSG e do centro de treinos, além de permitir ao clube expandir-se para o mercado norte-americano.



«A Arctos é um parceiro excepcional e vai ajudar-nos a atingir os nosso objetivos, contribuindo com conhecimentos estratégios e métodos inovadores ao mesmo tempo que vai proporcionar investimentos e novas relações, referiu o presidente do campeão gaulês, Nasser Al Khelaifi, citado pela ESPN.



Por sua vez, o CEO da Arctos explicou o papel que a empresa vai ter o clube. «Estamos muito satisfeitos por fazermos parte da família PSG e esperamos trabalhar com o presidente al Khelaifi para maximizar o potencial do clube. Vamos trazer experiência estratégica e investimentos de forma a impulsionar a próxima fase de desenvolvimento, crescimento e sucesso desta grande instituição», disse Doc O'Connor.

Por ter participação minoritária, a Arctos Partners não terá nenhuma influência nas decisões desportivas do PSG, que continuará sob comando da QSI.



Refira-se que a empresa norte-americana tem parcerias com clubes da MLS, NBA, Fórmula 1 e com os ingleses do Liverpool.