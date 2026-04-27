Há 24 min
VÍDEO: Quaresma, és tu? Golaço incrível faz lembrar internacional português
Golo foi apontado por Anas Serrhat, médio do FUS Rabat
O jogo entre o Raja Casablanca e o FUS Rabat, que terminou com a vitória da equipa da casa por 4-1, a contar para a 16.ª jornada da liga marroquina, ficou marcado por um golaço que faz lembrar Ricardo Quaresma.
Tudo aconteceu ao minuto 64 quando o Raja Casablanca já vencia por 3-0. Anas Serrhat, médio da formação visitante, aproveitou a atrapalhação de um colega de equipa e, à entrada da área, chutou de trivela para apontar um grande golo. Apesar de não ter evitado a derrota, o remate do médio é de levantar um estádio.
Ora veja:
