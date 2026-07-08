Geovany Quenda foi, sem grandes surpresas, apresentado como jogador do Chelsea. O atleta de 19 anos assina um contrato válido até 2034.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o extremo contratado ao Sporting em março de 2025 mostrou-se entusiasmado pelo novo desafio.

«É ótimo estar aqui. O Chelsea é uma grande equipa e estou entusiasmado para jogar aqui em Stamford Bridge. O clube demonstrou confiança em jogadores como eu e tenho orgulho de estar aqui e orgulho em fazer parte deste clube», começou por dizer.

Quenda mostrou ainda vontade de começar a trabalhar o quanto antes nos blues, sobretudo com Xabi Alonso.

«Estou ansioso por começar a trabalhar com os meus colegas e com o treinador, Xabi Alonso. Sou um jovem muito trabalhador e gosto de ajudar a equipa. Quero ficar conhecido como alguém que tem a mentalidade certa, que ajuda os colegas e que faz de tudo para ajudar o clube a vencer títulos», concluiu.

O Chelsea, recorde-se, pagou 50,7 milhões de euros por Geovany Quenda, aos quais se poderá somar um bónus até 1,35 milhões de euros consoante o cumprimento de objetivos.

Na temporada passada, o jovem extremo apontou seis golos e nove assistências em 32 jogos pelo Sporting.