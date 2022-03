Os graves confrontos entre adeptos do Querétaro e o Atlas de Guadalajara, no sábado à noite, no Estadio Corregidora.

Depois de suspender os três jogos marcados para este domingo, a Liga Mexicana de Futebol anunciou que as claques visitantes vão ser proibidas de entrar nos estádios.

«Os adeptos das claques visitantes a partir de hoje já não vão poder ir aos estádios», disse o presidente do organismo, Mikel Arriola, em conferência de imprensa, citado pelo Récord.

«É uma prioridade terminar com os grupos de animação para salvaguardar o bem dos espectadores. A claque do Querétaro não está legalizada, são aproximadamente 3.500 membros», disse o presidente do clube Gabriel Solares.

Tudo começou aos 63 minutos, quando o Querétaro, a jogar em casa, perdia por 1-0. As autoridades mexicanas confirmaram que dezenas de pessoas tinham ficado feridas, mas a imprensa mexicana avançou que várias outras terão morrido.