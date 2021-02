O futebolista holandês Quincy Promes é reforço do Spartak Moscovo, oriundo do Ajax, numa transferência firmada por 8,5 milhões de euros, confirmou esta quarta-feira o clube dos Países Baixos.

Promes, de 29 anos, volta a um clube que representou entre 2014 e 2018, no qual fez cerca de 130 jogos e mais de 60 golos. A duração do contrato com os moscovitas não foi, até ao momento, revelada.

Os dois clubes já confirmaram o acordo pelo internacional holandês, sendo que o Ajax refere, em comunicado, que a transferência pode ascender aos 11 milhões de euros «em variáveis» e que a mudança está apenas sujeita a «exames médicos». O avançado tinha contrato com o Ajax até junho de 2024.

Formado no Ajax, Promes passou depois pelo Haarlem, Twente e Go Ahead Eagles, antes de rumar à Rússia. Em 2018/2019, passou pelo Sevilha, antes do retorno ao Ajax, onde esteve na última época e meia.