O antigo treinador do Benfica Quique Flores quer regressar ao futebol do Médio Oriente. O treinador madrileno reconheceu-o abertamente numa entrevista ao programa El Larguero, da rádio espanhola Cadena SER.

O técnico dirigiu dois clubes dos Emirados Árabes Unidos (Al-Ahli e Al-Ain) entre 2011 e 2014 e abre publicamente a porta ao regresso ao futebol asiático, onde também treinou os chineses do Shangai Shenhua (2018-2019).

«Sei como funciona o futebol árabe e provavelmente voltarei a ir, porque quando vou não tento mudar o país [nos seus costumes] e são situações que reforçam a minha economia. São aspetos que me são muito claros. Não mudo o meu método e sinto-me como um treinador em qualquer parte do mundo», disse Flores.

O espanhol deu ainda uma sugestão arrojada quanto ao calendário das seleções nacionais: «Não há uma saída clara. Eu tentaria e adoraria que os calendários das seleções estivessem noutro lugar. Ou estavam à frente ou atrás e não interrompiam as épocas. Penso que, com o tempo, isso vai acontecer. Vai acontecer porque, neste momento, aumenta as lesões dos jogadores, que são os protagonistas de tudo isto», disse.

Na época passada, Quique treinou o Sevilha, depois de duas épocas no Getafe. O ex-futebolista treinou Benfica em 2008/09, numa temporada de má memória para o Benfica.