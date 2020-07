O treinador do Barcelona, Quique Setién, mostrou-se confiante quanto ao trabalho que está a ser desenvolvido no clube catalão, apesar da distância de quatro pontos para o líder Real Madrid, crendo que é possível conquistar a liga espanhola, quando faltam disputar quatro jogos.

«Antes deste jogo, não tinha a sensação de que as coisas podiam mudar. Já disse que eu tenho superado há muito tempo estes momentos do futebol, o circo em que estamos metidos. Limito-me a fazer o meu trabalho. A resposta do clube é que estão contentes com o trabalho que fazemos», referiu Setién, em conferência de imprensa, esta terça-feira, antes do jogo com o Espanhol.

Esta terça-feira, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, garantiu que Setién iria continuar a desempenhar o seu trabalho no atual campeão espanhol.

«Claro que podemos ganhar a liga. A realidade e a matemática demonstram-no. Não é fácil, mas temos de ter esperança até ao último dia. Temos de pensar em nós e ganhar todos os jogos, ver progressão. Que tudo o que façamos nos valha para a próxima competição», disse Setién, que tem contrato até junho de 2022 com os catalães.

O Barcelona soma 73 pontos, está no segundo lugar. Luta pelo título espanhol com o Real Madrid, que é o atual líder, com 77 pontos. Recebe o Espanhol esta quarta-feira, pelas 21 horas, ao passo que o Real joga na sexta-feira, em Madrid, frente ao Alavés. Estão 12 pontos por disputar.