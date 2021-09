A FIFA anunciou nesta sexta-feira que vai investigar os alegados insultos racistas sofridos por jogadores da Inglaterra na partida frente à Hungria, de qualificação para o Mundial2022, garantindo que vai tomar as medidas adequadas.

«A FIFA rejeita fortemente todas as formas de racismo e violência e tem tolerância zero para tais comportamentos no futebol», refere o organismo que tutela o futebol mundial em comunicado, garantindo que vai agir.

«A FIFA vai tomar as medidas adequadas assim que receba os relatórios do jogo entre a Hungria e a Inglaterra», lê-se ainda.

Recorde-se que no jogo disputado na quinta-feira em Budapeste, que os ingleses venceram por 4-0, alguns adeptos fizeram sons de macacos, logo durante o aquecimento, na direção de Raheem Sterling e Jude Bellingham, repetindo o gesto durante o jogo. Além disso, o público atirou ainda copos de plástico para o relvado, na altura dos golos ingleses.