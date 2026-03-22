O jogo do Newcastle frente ao Sunderland foi interrompido, no início do segundo tempo, por alegados insultos racistas dos adeptos dos «Magpies» contra Lutsharel Geertruida, defesa da equipa visitante.

Ao minuto 52, Granit Xhaka, capitão do Sunderland, alertou o árbitro para um episódio de racismo e Anthony Taylor interrompeu a partida. A Premier League já reagiu ao incidente e afirmou que o mesmo vai ser investigado, oferecendo «todo o apoio ao jogador».

«O jogo de hoje entre o Newcastle United e o Sunderland foi temporariamente interrompido durante a segunda parte, na sequência de uma denúncia de insultos discriminatórios por parte das bancadas, dirigidos a Lutsharel Geertruida, do Sunderland», pode ler-se.

«Esta medida está em conformidade com o protocolo antirracismo em campo da Premier League. O incidente ocorrido no St James’ Park será agora alvo de uma investigação exaustiva. Oferecemos todo o nosso apoio ao jogador e a ambos os clubes. O racismo não tem lugar no nosso desporto, nem em qualquer parte da sociedade. Continuaremos a trabalhar com as partes interessadas e as autoridades para garantir que os nossos estádios sejam um ambiente inclusivo e acolhedor para todos.»

No final dos 90 minutos, o Sunderland conquistou os três pontos, com uma vitória por 2-1, e sobe ao 11.º lugar, com 43 pontos. Já o Newcastle, por sua vez, é 12.º classificado, com 42 pontos.