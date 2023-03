O treinador do Deportivo Saprissa foi despedido depois de ter proferido insultos racistas contra um jogador da própria equipa.



Jeaustin Campos, de 51 anos, chamou «negro de m****» a Javon East, internacional jamaicano. O jogador de 28 anos denunciou a situação não só a um dirigente do clube, mas também à associação de futebolistas da Costa Rica.



«Fomos informados esta semana que, durante um treino do Saprissa, o senhor Jeaustin Campos utilizou várias expressões racistas como por exemplo: "negro bastardo" e "negro de m****" para chamar a atenção do jogador Javon East», lê-se no documento da Associação de Futebolistas Profissionais da Costa Rica (Asojupro).



Após uma investigação interna, o emblema costa-riquenho concluiu que o próprio treinador insultou o avançado e despediu-o. Além disso, o Saprissa continua a averiguar a atuação de um diretor que desvalorizou a denúncia feita por East.

«O Deportivo Saprissa comunica que, após a reunião da direção, decidiu prescindir imediatamente dos serviços do nosso treinador, Jeaustin Campos. Paralelamente, vai prosseguir o processo de investigação interna à abordagem de Ángel Catalina ao assunto.As atitudes de Jeaustin Campos não são toleradas pelo clube nem representam os valores que este defende. O Deportivo Saprissa lamenta profundamente a stiuação que o nosso jogador teve de viver e compromete-se a redobrar esforços para que uma situação como esta jamais se repita dentro do clube», lê-se no comunicado.