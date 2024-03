Depois de alegadamente ter recebido insultos racistas, Cheikh Sarr decidiu confrontar os adeptos que estavam atrás da sua baliza durante o encontro entre o Sestao River e o Rayo Majadahonda.



O guarda-redes senegalês saltou do relvado para a bancada para encarar os responsáveis dos supostos insultos, gerando-se uma enorme confusão. Rapidamente, Sarr foi segurado por colegas e adversários, mas nem isso lhe valeu: foi expulso pelo árbitro com o vermelho direto.



Apesar dos insultos que escutou, Sarr pode enfrentrar uma suspensão de quatro a oito jogos. «O jogador Cheikh Kane Sarr foi expulso depois «de abandonar o terreno de jogo pela zona por trás da baliza onde se encontrava para encarar, de maneira violenta, os espetadores ali presentes sem ser possível determinar o que lhe disseram as pessoas que estavam nessa zona» lê-se no relatório do árbitro, citado pelo jornal Marca.



A equipa de arbitragem entendeu ainda que o guardião «agarrou um dos espetadores de forma violenta e teve de ser separado pelos seus companheiros e por espetadores presentes».



De resto, o Rayo Majadahonda emitiu o comunicado e fez questão de «repudiar e condenar» os atos racistas vividos por Cheikh Sarr.



«Este tipo de comportamento vai contra os valores de respeito, igualdade e desportivismo que promovemos. Cheikh Sarr foi alvo de insultos racistas por parte de alguns espetadores e a nossa equipa tomou a decisão de não continuar o jogo. Esta decisão é uma resposta firme aos atos racistas», refere comunicado.

O Rayo lamenta ainda «a falta de preocupação e sensibilidade» exibida pela equipa de arbitragem «ao expulsar o nosso jogador do jogo sem ter a conta as circunstâncias que motivaram a sua reação» e frisa o apoio «incondicional» a Cheikh Sarr.





