Radamel Falcao, ex-jogador do FC Porto, tornou-se esta quinta-feira o melhor marcador colombiano da história, depois de fazer o 347.º golo da carreira.

Aos 38 anos, o avançado marcou um dos golos do Millonarios na vitória frente ao Boyacá Chicó (5-1) e ultrapassou o registo de Victor Hugo Aristizabal.

Ao longo da carreira, Radamel Falcao marcou 36 golos pela seleção da Colômbia e 311 ao serviço de clubes. Pelo Monaco fez 83 golos, 72 pelo FC Porto e 70 pelo Atlético Madrid.

Noutras passagens, apontou 45 golos com a camisola do River Plate, quatro ao serviço do Man. United, um pelo Chelsea, 20 pelo Galatasaray e 12 enquanto jogador do Rayo Vallecano.

Esta temporada, aos 38 anos, leva dez jogos e dois golos pelo Millonarios. Relativamente ao campeonato colombiano, estão em terceiro lugar, a dois pontos da liderança.