Radja Nainggolan regressa aos relvados para representar o Lokeren-Temse, que atua na segunda Liga belga, após breves passagens pelo futsal da Indonésia, no Bhayangkara, e no belga, Hassania Mechelen. Radja assinou até junho de 2025.

«Com a contratação deste jogador, o clube espera gerar mais força para a segunda parte do campeonato. A retenção continua a ser o primeiro objetivo do clube, mas com o talento e a experiência de Radja Nainggolan, esse objetivo ficará sem dúvida mais próximo», referiu o clube belga em comunicado oficial.

De recordar que o médio jogou 367 vezes na Liga Italiana, em clubes como a Roma, Inter e Cagliari. Esteve mais de 40 jogos ligado ao Antuérpia e representou, por 30 vezes, a seleção da Bélgica, naquela que foi considerada a melhor geração dos «red devils».