Rafa Mir, jogador do Elche, da Liga espanhola, e antigo avançado do Valência, pode enfrentar pena de prisão. A Fiscalía, o equivalente ao Ministério Público espanhol, pede uma pena de prisão de dez anos e meio ao avançado acusado de agressão sexual, segundo o jornal Marca.

Desse período, nove anos seriam por «delito sexual» e 18 meses por «agressão física e danos morais». Rafa Mir é acusado de ter agredido sexualmente uma jovem de 21 anos, em sua casa. Fez avanços indesejados pela mulher, segundo a acusação, e introduziu os dedos na jovem.

O Ministério Público espanhol pede ainda que Rafa Mir fique impedido de aproximar-se a 500 metros da alegada vítima durante os próximos 13 anos, além da impossibilidade de trabalhar com menores de idade durante sete anos.

Além disso, é pedida uma multa de 64 mil euros para Rafa Mir. Um amigo do jogador que estava presente na casa de Mir também é acusado de agressão, ainda que com menor gravidade - três anos de pena por tocar nos seis e na zona genital de outra jovem.