O avançado espanhol Rafa Mir vai ficar de fora nos próximos dois jogos do Valência, na Liga espanhola de futebol, após ter sido acusado de agressão sexual, confirmou esta sexta-feira o treinador Rubén Baraja.

«Os adeptos merecem saber o que se passou com Rafa Mir. A situação tem dois momentos: quando acontece o episódio e quando o clube decide readmiti-lo. Uma vez produzida a readmissão, a partir desse momento entro em ação e toma-se a decisão de que esteja fora da equipa dois jogos. Esta semana treinou à parte e na seguinte vai ser reintegrado. Depois do segundo jogo, já vou ser eu a tomar a decisão sobre se joga ou não», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao Atlético de Madrid-Valência.

O técnico do Valência referiu que o avançado de 27 anos «se desculpou perante o plantel» e que «aceitou a sua sanção». «Transmiti ao Rafa que. Para mim, foi uma grande deceção. Espero que tenha servido para aprender, para saber dar valor e saber onde está e o quão importante é fazer bem as coisas aqui. Mas uma pessoa pode errar, ter um dia em que não faça as coisas bem e, logicamente, temos de dar-lhe uma segunda oportunidade», afirmou.

Baraja não associou a ausência ao processo judicial em curso, mas sim à quebra disciplinar e à falta de cumprimento de horários. Rafa Mir vai falhar a visita ao Atlético de Madrid, no domingo, além da receção ao Girona, no próximo sábado, dia 21.

O avançado de 27 anos, emprestado pelo Sevilha ao Valência, foi detido a 2 de setembro por suposto crime de agressão sexual cometido contra uma jovem de 21 anos, tendo saído em liberdade dois dias depois, após ter sido ouvido no tribunal para primeiro interrogatório judicial. O Valência, entretanto, já o tinha colocado sob alçada disciplinar do clube, na segunda-feira. Horas antes, Rafa Mir reiterou a sua inocência, garantindo que a relação sexual foi consentida.