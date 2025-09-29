Internacional
VÍDEO: Rafa Silva marca e Besiktas vence Kocaelispor
Português abriu o marcador logo a abrir, num jogo em que Tiago Djaló e Jota Silva também jogaram
O Besiktas venceu esta segunda-feira o Kocaelispor, por 3-1, num jogo em que o português Rafa Silva abriu o marcador.
A disputar a sétima jornada da Liga turca, e a passe do Tammy Abraham, o ex-Benfica só teve de encostar logo aos quatro minutos. Aos 10 minutos, Vaclav Cerny aumentou a vantagem para o Besiktas.
Logo a seguir ao intervalo, aos 50 minutos, Tayfur Bingol reduziu para o Kocaelispor. O 3-1 surgiu já em tempo de compensação (90+3m), com Oleksandr Syrota a colocar a bola na própria baliza.
Os portugueses Rafa Silva e Tiago Djaló foram titulares pelo Besiktas. Jota Silva entrou aos 55 minutos.
Com este resultado, o Besiktas está em quinto lugar, com 12 pontos. O Kocaelispor segue em último, com dois.
