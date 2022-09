Rafa Silva decidiu retirar-se da Seleção nacional. O anúncio do jogador do Benfica, feito na passada segunda-feira, não deixou ninguém indiferente.



O futebolista, de 29 anos, seguiu o exemplo de outros que deixaram de defender a seleção do seu país com 30 ou menos anos.



Há exceções, ainda assim. Eric Cantona foi suspenso após ter agredido um adepto do Crystal Palace e acabou por perder o lugar na seleção francesa, embora nunca tenha oficialmente anunciado que não representaria mais o seu país. Kevin-Prince Boateng, por seu turno, anunciou a saída da seleção do Gana aos 24 anos, mas regressou para o Mundial 2014. Um exemplo semelhante ao Paul Breitner que aos 22 anos decidiu não jogar mais pela Alemanha, aos 22 anos, tendo regressado em mais duas ocasiões.



Já Messi, então com 29 anos, também decidiu abandonar após a derrota na final da Copa América em 2016, mas menos de dois meses depois mudou de ideias.

Quem foram os jogadores que se retiraram das respetivas seleções prematuramente? Veja na galeria associada ao artigo.