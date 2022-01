O treinador espanhol Rafael Benítez sublinhou, horas após a oficialização da sua saída do comando técnico do Everton, que há pouca «paciência» no mundo atual do futebol e que, «infelizmente, as circunstâncias determinaram os resultados» e a cisão com os azuis de Liverpool.

«Sabíamos que não ia ser fácil e que seria um grande desafio, tanto emocional como desportivamente. O meu amor por esta cidade, por Merseyside e pelo seu povo, fizeram-me aceitar este desafio. Infelizmente, a situação financeira e as lesões que se seguiram, tornaram as coisas ainda mais difíceis», referiu Benítez, sublinhando o «compromisso e a dedicação» desde o primeiro dia, da sua equipa técnica.

«Estou convencido de que faríamos melhor assim que os jogadores lesionados estivessem de volta e com a chegada de reforços. A estrada para o sucesso não é fácil e, infelizmente, nos dias de hoje há uma procura por resultados imediatos e há cada vez menos paciência no futebol», escreveu o técnico de 61 anos, que tinha chegado a Goodison Park para a época 2021/2022, através das redes sociais, ao início da noite de domingo.

O Everton somou uma vitória, três empates e nove derrotas nas últimas 13 jornadas da Premier League e é 16.º classificado, com 19 pontos. Ainda teve, recentemente, no passado dia 8 de janeiro, um triunfo para a Taça de Inglaterra ante o Hull City, no prolongamento, mas a sequência de resultados acabou por ser ponto fundamental para Benítez e Everton seguirem caminhos distintos a partir de agora.

No domingo, minutos depois da oficialização da saída, o Liverpool jogava com o Brentford e os adeptos dos reds, em Anfield, cantaram pelo técnico que marcou a história do clube entre 2004 e 2010.