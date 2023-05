O Milan perdeu na tarde deste sábado na visita ao Spezia, por 2-0, na 35.ª jornada da primeira liga italiana.

Ainda sem o português Rafael Leão e entre a decisão nas meias-finais da Liga dos Campeões, contra o Inter de Milão, a equipa comandada por Stefano Pioli foi derrotada com dois golos na segunda parte.

O defesa polaco Przemyslaw Wisniewski inaugurou o marcador aos 75 minutos, na sequência de um canto do lado esquerdo. Ao minuto 85, o médio italiano Salvatore Esposito fez um belo golo de livre direto, para o 2-0.

Um triunfo importantíssimo para o Spezia na luta pela manutenção e com um dado curioso: a última vitória da equipa foi precisamente ante o outro grande de Milão, o Inter, a 10 de março. Daí para cá, foram três empates e cinco derrotas, três delas nos últimos três jogos. O triunfo coloca o Spezia com 30 pontos, ainda no 18.º e antepenúltimo lugar, mas a pressionar o 17.º, o Verona, que tem os mesmos 30, mas só entra em campo no domingo: recebe o Torino.

Já o Milan sofre a segunda derrota seguida em jogos oficiais, depois do 2-0 na primeira mão da Champions. É, também, a primeira derrota no campeonato desde 18 de março. A equipa de Pioli mantém os 61 pontos e o quinto lugar, mas pode ficar mais longe da luta pela Champions via campeonato e pode ser igualada pela Roma de José Mourinho, que tem 58 pontos e menos um jogo: visita o Bolonha, no domingo.

Na próxima terça-feira, o Milan reencontra o Inter, no jogo que vai decidir um dos finalistas da principal prova europeia de clubes.

Já este sábado, a Salernitana, de Paulo Sousa, venceu a Atalanta.