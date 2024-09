Fabio Capello, antigo treinador do AC Milan analisou a vitória sobre o Inter de Milão, por 2-1, no 'Derbi della Madonnina', neste domingo. Um nome respeitado no clube milanês, elogiou bastante a exibição do marcador do golo do triunfo, Matteo Gabbia.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, disse: «Gabbia é um verdadeiro adepto do Milan e um homem sério. Estou muito feliz por ele, acho que é uma recompensa pelo seu trabalho. E atenção: também aqui temos de dizer 'muito bem, Fonseca', que o preferiu a Pavlovic. Não foi uma escolha fácil num jogo tão delicado», começou por dizer.

«O que é que eu gostei no Milan? As acelerações de Pulisic e Reijnders, o trabalho dos dois avançados e a inteligência tática de Fofana. Atenção ao francês, que está a subir de nível. Está sempre no sítio certo, vai ser um médio importante no crescimento deste Milan», continuou.

Na parte negativa da exibição, Capello destacou um português. «Quem é que me convenceu menos? Leão na primeira parte. Pouco protagonista, tímido na posse e, como de costume, vai a andar para trás. Na segunda parte, felizmente, entrou no ritmo e esteve melhor, mesmo sem conseguir marcar golos», finalizou.

O rossoneri interromperam uma série de seis derrotas diante do atual campeão italiano, e igualam, com 8 pontos, o Inter na classificação da Serie A.