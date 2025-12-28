Itália: sem Rafael Leão, Milan vence e é líder isolado à condição
Vitória por 3-0 ante o Hellas Verona
Vitória por 3-0 ante o Hellas Verona
O Milan, ainda sem o português Rafael Leão, por questões físicas, recebeu e venceu o Hellas Verona, por 3-0, este domingo, em jogo da 17.ª jornada da Serie A italiana.
A equipa da casa, treinada por Massimiliano Allegri, resolveu o jogo com três golos num curto espaço de tempo, entre o final da primeira parte e o início da segunda.
Christian Pulisic fez o 1-0 em cima do intervalo, aos 45+1m, antes de, já na segunda parte, Christopher Nkunku bisar na partida, com golos aos 48 e 53 minutos, o primeiro destes de penálti.
Com este resultado, o Milan chega aos 35 pontos, isolando-se à condição na liderança, com mais dois pontos do que o Inter de Milão, que tem um jogo a menos (visita a Atalanta esta noite, 19h45). O Hellas Verona é 18.º e antepenúltimo, com 12 pontos.
Bis de Nkunku na segunda parte fechou o 3-0 do AC Milan 🎈#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #ACMilan #Verona #placardit pic.twitter.com/Nkt8z4hsHG— sport tv (@sporttvportugal) December 28, 2025