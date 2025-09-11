Leão cauteloso no regresso: «É uma lesão com a qual não podemos arriscar»
Jogador do Milan não joga desde 17 de agosto
Rafael Leão está ausente do Milan desde que sofreu uma lesão na partida da Taça de Itália, frente ao Bari, a 17 de agosto. Desde então tem feito recuperação, mas já falhou dois jogos no campeonato e este fim de semana deverá falhar o terceiro (receção ao Bolonha).
Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, aquando da cerimónia do Prémio Gentleman, o internacional português não revelou a data do regresso aos relvados. Segundo a imprensa italiana, deverá ser na jornada seguinte, frente à Udinese.
«Estamos a trabalhar para que regresse o mais rápido possível, mas é uma lesão com a qual não podemos correr riscos», explicou.
Sobre as escolhas de Massimiliano Allegri, que veio substituir o português Sérgio Conceição, o atleta de 26 anos confessou que pode jogar em qualquer posição e estará às ordens do treinador.
«Conheço bem a posição de ponta de lança. Tem muita experiência e estou à sua disposição para jogar tanto na frente de ataque como nas alas», disse.