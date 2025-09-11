Rafael Leão está ausente do Milan desde que sofreu uma lesão na partida da Taça de Itália, frente ao Bari, a 17 de agosto. Desde então tem feito recuperação, mas já falhou dois jogos no campeonato e este fim de semana deverá falhar o terceiro (receção ao Bolonha).

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, aquando da cerimónia do Prémio Gentleman, o internacional português não revelou a data do regresso aos relvados. Segundo a imprensa italiana, deverá ser na jornada seguinte, frente à Udinese.

«Estamos a trabalhar para que regresse o mais rápido possível, mas é uma lesão com a qual não podemos correr riscos», explicou.

Sobre as escolhas de Massimiliano Allegri, que veio substituir o português Sérgio Conceição, o atleta de 26 anos confessou que pode jogar em qualquer posição e estará às ordens do treinador.

«Conheço bem a posição de ponta de lança. Tem muita experiência e estou à sua disposição para jogar tanto na frente de ataque como nas alas», disse.