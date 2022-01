O Milan recebeu a Juventus em San Siro, mas as duas equipas não foram além de um nulo no marcador (0-0).

Rafael Leão foi titular no clássico da Serie A, à semelhança de Zlatan Ibrahimovic, que teve de ser substituído logo aos 28 minutos devido a problemas físicos.

Com este empate, o Milan deixa-se apanhar pelo Nápoles no segundo lugar, com 49 pontos. Os rossoneri podem ver o Inter cavar uma diferença ainda maior na liderança, isto porque os nerazzurri têm mais quatro pontos e ainda um jogo por disputar.

Já a Juventus, perdeu a oportunidade de chegar a lugares de Liga dos Campeões e é quinta classificada, com mais quatro pontos do que a Roma de José Mourinho.