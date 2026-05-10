Milan quase recupera de 3-0, mas perde em casa com Leão a titular
Atalanta vencia por três golos de diferença aos 88 minutos e acabou a somar os três pontos com um triunfo pela margem mínima
Atalanta vencia por três golos de diferença aos 88 minutos e acabou a somar os três pontos com um triunfo pela margem mínima
Parecia que ia ser uma vitória tranquila, mas a Atalanta ainda teve de segurar, por um par de minutos, a vantagem mínima para sair de San Siro com a vitória por 3-2 ante o Milan, em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada da Serie A italiana, na noite deste domingo.
Em mais uma noite pouco produtiva para o português Rafael Leão, que foi titular, viu um cartão amarelo aos 34 minutos e saiu substituído ao minuto 58 com alguns focos de insatisfação nas bancadas, a Atalanta conseguiu construir uma vantagem de 3-0.
Ederson abriu o marcador ao sétimo minuto de jogo e, ainda na primeira parte, Zappacosta fez o 2-0 para a equipa de Bergamo, ao minuto 29.
Já na segunda parte, a Atalanta ampliou a vantagem para 3-0, com um golo de Raspadori, já com Nkunku na vez de Loftus-Cheek na equipa do Milan e antes de o treinador Massimiliano Allegri tirar também Leão, Santiago Giménez e Koni De Winter, para lançar Youssouf Fofana, Niclas Fullkrug e Zachary Athekame.
E, quando a noite parecia de derrota pesada para o Milan, um golo de Strahinja Pavlovic, aos 88 minutos, despertou a equipa da casa, que beneficiou de um penálti já em tempo de compensação, com Nkunku a reduzir para 3-2 (90+4m). E a verdade é que o Milan ainda teve duas chegadas à área para poder empatar, mas a equipa treinada por Raffaele Palladino conseguiu mesmo o triunfo e chega aos 58 pontos, no sétimo lugar. O Milan é quarto, com 67, tendo sido igualado pela Roma, que horas antes venceu por 3-2 em Parma.
Nos outros jogos do dia, o Génova, com o português Vitinha a titular, empatou sem golos na visita à Fiorentina. O Como 1907 venceu por 1-0 na visita ao Hellas Verona e a Cremonese recebeu e venceu o Pisa, por 3-0.
ITÁLIA - Resultados e Classificação