O presidente do Milan, Paolo Scaroni, garantiu estar tranquilo acerca da possível renovação do futebolista português Rafael Leão, que tem vínculo com o clube italiano até 2024.

«Dizem-me que está muito bem em Milão e no Milan, que está motivado. Sei que Maldini está a tratar e, pelo que acabei de dizer, se ele está a tratar, eu estou tranquilo», referiu Scaroni, em declarações à Gazzetta dello Sport, publicadas esta segunda-feira.

Após a vitória de Portugal ante o Uruguai, a 30 de novembro, no Mundial 2022, Leão tinha falado de uma conversa «positiva» com o diretor-desportivo Paolo Maldini, acerca da renovação.

Há uma semana, o treinador do Milan, Stefano Pioli, referiu esperar «boas notícias» sobre o mesmo assunto.