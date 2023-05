O avançado português Rafael Leão, do Milan, assumiu que gostava de jogar na Premier League no futuro, apesar de considerar que a liga italiana está «atualmente muito bem posicionada» a nível mundial.

«Penso que qualquer jogador quer jogar na Premier League, porque é uma liga muito competitiva. Tem um futebol envolvente, grandes equipas e uma audiência mundial. A Serie A está atualmente muito bem posicionada no futebol mundial, mas definitivamente tenho de dizer Premier League no futuro», referiu, em declarações à revista Gaffer, quando questionado sobre onde gostaria de jogar no futuro, depois de Portugal (Sporting), França (Lille) e Milan (Itália).

O avançado de 23 anos revelou ainda que ídolos tentou replicar no seu jogo, no caminho para ser futebolista profissional, algo que queria a «100 por cento».

«Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. São jogadores que eu seguia e tentava copiar quando cresci. Eu aprendi a fazer as coisas que faço hoje, a driblar, vendo vídeos deles no Youtube. São grandes ídolos para mim e adorava ter uma carreira parecida com a deles», assumiu, recordando ainda os tempos do Sporting.

«O Sporting tem uma das melhores academias do mundo, se não mesmo a melhor. Treinou dois vencedores da Bola de Ouro. É uma honra e enche-me de orgulho ter passado por lá, abriram-me as portas para o mundo do futebol e estou-lhes muito agradecido. É, definitivamente, um clube que vou lembrar e levar comigo para sempre», sublinhou.

O avançado falou ainda sobre o seu projeto musical, sob o nome de WAY 45. «A música é o meu passatempo. É a minha forma de me expressar. Não sou um jogador que faz muitas entrevistas e não há muita gente a saber da minha vida pessoal, por isso a música é onde consigo encontrar-me. Permite sentir-me confortável a falar sobre certas coisas que tendo a não expressar a um nível futebolístico», explicou, dizendo que começou a fazer música «durante a quarentena».

«Nós treinávamos em casa e tivemos muito descanso. A música era algo que eu queria fazer há algum tempo e aproveitei o tempo que tinha para tentar e fiquei contente com o resultado», reconheceu.