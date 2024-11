O central italiano Matteo Gabbia reconheceu a importância de ter um jogador como o português Rafael Leão a «100 por cento» e saiu em defesa do jogador em momentos de «críticas» e «boatos» em fases menos boas.

«Seguramente que conta ter um Rafa a 100 por cento no jogo connosco. É óbvio que cada jogador passa por momentos mais ou menos bons. Felizmente, os do Rafa são muito melhores do que os mais ou menos. Mas estou feliz com aquilo que ele tem feito», disse o defesa italiano, em declarações ao SportMediaset, na noite de segunda-feira.

«É uma pessoa que sempre sorriu, que está a trabalhar bem, que está a tentar trabalhar muito, mesmo na fase defensiva. Por isso, estamos muito orgulhosos pelo que ele tem feito e estamos sempre a seu lado, mesmo quando talvez receba algumas críticas, algumas vozes que obviamente não são agradáveis. Mas nós sabemos o que ele vale, é um grande campeão e, por isso, mimamo-lo e sabemos que vai dar-nos muito», concluiu Gabbia, de 25 anos.

Rafael Leão leva 14 jogos e três golos pelo Milan em 2024/25. No passado sábado, bisou no empate ante o Cagliari (3-3).