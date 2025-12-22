Rafinha, irmão de Thiago Alcântara, colocou, aos 32 anos, um ponto final na carreira. «Obrigado, futebol, por me fazeres quem sou. Até sempre», escreveu, nas redes sociais, na confirmação do adeus aos relvados.

«Tomei a decisão de me retirar. Há pouco mais de um ano, sofri uma lesão no joelho que, infelizmente, me impede de voltar a competir ao mais alto nível. Foi difícil aceitar que não podia continuar. Obrigado à minha família por estar sempre presente e a todos pelo carinho e apoio», acrescentou o internacional brasileiro.

Formado em La Masia, Rafinha escalou até à equipa principal do Barcelona, que representou em 90 ocasiões. Jogou ainda no Inter, no Celta de Vigo, no PSG, na Real Sociedad e nos qataris do Al Arabi, onde terminou a carreira.

Autor de mais 50 golos enquanto profissional, conquistou, entre outros troféus, uma Liga dos Campeões e três Ligas espanholas, pelo Barcelona, e uma Liga francesa, ao serviço do PSG.

A nível internacional, ajudou a seleção olímpica do Brasil a vencer as olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.